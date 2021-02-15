محمد السعيد أحمد وكيل كلية الزراعة بالغربية

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قرارا بتجديد تعيين الدكتور محمد السيد أحمد أستاذ الخضر بقسم البساتين بمنصب وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمرة الثانية، وذلك لمدة ثلاث سنوات جديدة.جدير بالذكر، أن الدكتور محمد السيد أحمد مكلف من رئاسة الجامعة، للقيام بأعمال عميد الكلية منذ انتهاء مدة عميدها السابق الدكتور شريف جبر، وذلك لحين شغل المنصب بالطرق القانونية واختيار عميدا جديدا للكلية من بين المرشحين المتقدمين للمنصب وذلك بقرار جمهورى.