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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محمد السعيد أحمد وكيل كلية الزراعة بالغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:47 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قرارا بتجديد تعيين الدكتور محمد السيد أحمد أستاذ الخضر بقسم البساتين بمنصب وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمرة الثانية، وذلك لمدة ثلاث سنوات جديدة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد السيد أحمد مكلف من رئاسة الجامعة، للقيام بأعمال عميد الكلية منذ انتهاء مدة عميدها السابق الدكتور شريف جبر، وذلك لحين شغل المنصب بالطرق القانونية واختيار عميدا جديدا للكلية من بين المرشحين المتقدمين للمنصب وذلك بقرار جمهورى.

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