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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة الرحلات السياحية من أستونيا إلى شرم الشيخ والغردقة مارس المقبل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:47 م
مطار شرم الشيخ الدولي
مطار شرم الشيخ الدولي
محمود السعدى
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صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات السياحة القادمة من دولة أستونيا، ومن المقرر أن يستقبل المطار رحلة أسبوعية بداية من شهر مارس المقبل، وذلك في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة السياحة المنظمة للرحلات الجوية القادمة من دولة أستونيا، ستبدأ في تسيير رحلات 3 رحلات أسبوعية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين ابتداءا من الشهر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن السلطات المختصة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، قاما بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لاستقبال الرحلات السياحية الاجنبية المختلفة والمقرر وصولها خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن تطبيق كافة المعايير الصحية والاحترازية والوقائية لكافة الوفود الركابية والسياحية.

وتابع المصدر، أن حصول مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الدولي للمطارات، سيساهم بشكل كبير للغاية في زيادة الحركة الجوية والركابية ذات الجنسيات المختلفة إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، خاصة مع قرب حلول الفصل الصيفي والذي يشهد كثافة جوية هائلة رغم الظروف الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا.

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