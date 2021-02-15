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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:47 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يرافقه اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف وحدة مرور سمسطا بعدما تم الانتهاء من إنشائها، ومن المقرر افتتاحها رسميا خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتواجد خلال الجولة كل من: العميد محمد أبو السعد مدير عام مرور بني سويف، وناصر سيف رئيس مدينة سمسطا، والرائد شهاب الدين رضا مدير الوحدة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام وإدارات الوحدة المرور التي تضم مبنى للتراخيص على مساحة 500 متر عبارة عن صالات استقبال وأرشيفية ومكاتب للإداريين بها شبابيك استقبال وخزينة ليقدم خدمة التراخيص لسيارات:الملاكي– الأجرة – الأتوبيس الخاص – دراجات نارية، بجانب مبنى مجهز بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية مزود بتليفون أرضى متصل بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يضم كافتيريا وحمامات رجالي ونسائي وغرف للكشف الطبي، علاوة على موقع عام للفحص الفني والانتظار، ومدرسة لتعليم القيادة، وقسم الملصق الإليكترونى.

وأشار المحافظ إلى أن وحدة مرور سمسطا والتي ستخدم تراخيص السيارات الملاكي والأجرة لمواطني مراكز سمسطا والفشن وببا والمجالس القروية التابعة لها، تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية خاصة في قطاع خدمي حيوي كالمرور، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المرورية ورفع المعاناة عن كاهلهم ولتفعيل الوجود المروري لضبط المخالفات المرورية المتنوعة بنطاق المحافظة، مؤكدا تقديم كافل سبل الدعم الممكنة حيال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا
محافظ بني سويف ومدير الأمن يتفقدان وحدة مرور سمسطا

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