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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الكويتي يناقش تعويض المتضررين من تداعيات كورونا.. غدًا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:46 م
البرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي
نيفين أشرف
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الإثنين، انعقاد جلسة خاصة غد الثلاثاء لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها تعويض المتضررين نتيجة الاجراءات الاحترازية الأخيرة.

وقال الغانم في كلمة له اليوم: "تقدمت ومجموعة من النواب بقانون يتعلق بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "أعتقد سيكون هناك توافق من الحكومة حول القانون المقدم بشأن التعويض عن الأضرار وهذا يتعلق فقط في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وسيحددها القانون بشكل واضح وجلي".

وشدد رئيس مجلس الأمة: "لا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أن تمر دون أن يكون لنا وقفة"، موضحًا: "نحن في طور الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل في التفاهم مع الموظفين غير الكويتيين".

وصرح الغانم، أنه من الممكن أن يصل رب العمل والموظف غير الكويتي إلى اتفاق يرضي الطرفين، مضيفًا: "هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي سيقدم وسيناقش في اللجنة المالية وبعد ذلك تكون الكلمة الأخيرة والفصل للمجلس".

وتابع قائلًا: "أتمنى أن تتضمن توصيات جلسة الغد طلب استعجال للجنة التشريعية والمالية للانتهاء في أسرع وقت ممكن من هذه القوانين التي تعالج وتساهم في تخفيف الآثار السلبية على أرباب العمل وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح رئيس مجلس الأمة، أن جلسة الغد الخاصة بشأن كورونا وتداعياته ستعقد في الساعة التاسعة صباحًا، مؤكدًا أنه تم الأخذ بكل الإجراءات والاحترازات الصحية بشأن جلسة الغد وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الكويتية، مضيفًا: "أعتقد أن المسحات تتم على قدم وساق، كما سيكون هناك تطعيم للنواب غدًا".

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