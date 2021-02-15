مصر تشارك فى مؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس بتشاد

يشارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري، في الدورة العادية السابعة لمؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس G5 في العاصمة التشادية ندجامينا، وذلك بحضور ممثلي الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.ويشهد المؤتمر انتقال رئاسة التجمع من موريتانيا إلى تشاد وتقييم نتائج التعاون في مواجهة الإرهاب ودفع جهود التنمية وكذا تجاوز آثار جائحة كورونا خلال الفترة القادمة.وتعد مصر شريكًا مهمًا لدول الساحل التي تربطها بها علاقات تاريخية، وتسهم في بناء قدرات هذه الدول في المجالات المدنية والعسكرية، كما تسهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، بالإضافة إلى ذلك، استضافت مصر اجتماعًا لرؤساء أركان دول الساحل الخمس في فبراير 2020.ويسهم مبعوثو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمنح الدراسية المخصصة لهذه الدول في مواجهة انتشار الفكر المتطرف بين الشباب، كما تسهم عدة وزارات وشركات مصرية في تنفيذ مشروعات وتقديم مساعدات لهذه الدول.