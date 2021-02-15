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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنارة كوبري مشاة هندسة بحي غرب وإزالة 3 مطبات عشوائية بالمنيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:44 م
إنارة كوبري مشاة
إنارة كوبري مشاة هندسة
المنيا ـ على حسين
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في استجابة لشكوي المواطنين قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإنارة كوبري مشاة هندسة بحي غرب المدينة وتخصيص دورية لإجراء النظافة به بصفة دائمة كما قررت إزالة 3 مطبات عشوائية بحي جنوب المدينة بعد الشكوي من تسبب هذه المطبات من تعطيل حركة سير المواطنين والسيارات.

قال وليد فرحات رئيس حي غرب المنيا انه استجابة لحل شكاوي المواطنين تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا وبالتنسيق مع قسم الاناره العامه تم انارة كوبري مشاة هندسة تأمينا لحياة المارة كما تم رفع الاتربة الموجودة مع ي تخصيص دورية لاجراء نظافة الكوبري بصفة دورية لما يمثله الكوبري من اهمية.

كما قام أيمن حسانين رئيس حي جنوب المنيا أستجابة لشكوي المواطنين بتضررهم من وجود 3 مطبات عشوائية خلف جامع الهدي بحي مكه حيث تم التنسيق وعمل حملة لازالة اسباب هذه الشكوي ورفع المطبات العشوائية وانذار الاهالي بعدم تكرار عمل هذه المطبات نظرا لما لها من اثار سلبية علي تعطيل الحركة وسير المركبات.

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