ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

حصلت "الدستور" علي صورة زوجة قتلها زوجها ليلة عيد الحب بالحوامدية، بسبب خلافات بينهماوكشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل ربة منزل بالحوامدية، وتبين ان زوجها وراء قتلها بعد الاشتباه به.وأشارت التحريات أن خلافات أسرية دفعت المتهم لإنهاء حياة زوجته، وفور اتهام أسرتها له واستجوابه من قبل ضباط المباحث اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافاتهما، وألقت قوة أمنية القبض على الزوج وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال، مدير الأمن بلاغا من ألأهالي مدينة الحوامدية بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها، وانتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها.وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة المجني عليها واحتمالية تعرضها للخنق، استمع ضباط المباحث لأقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها ليشيروا الي تورط زوجها سائق في قتلها.و شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة.