«الاعتماد والرقابة» تعلن حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات الخميس

تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والتي تتبع رئاسة الجمهورية، الخميس المقبل، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة وممثل الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.وأوضحت الهيئة، أن المؤتمر يناقش حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات، ما يساهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وضمان سلامته.