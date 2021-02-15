نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال مسار العائلة المقدسة

واصلت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة برفع كفاءة مسار العائلة المقدسة بأحياء المحافظة حسب تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وتفقد الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والمهندس هشام السعدي رئيس حى الزيتون أعمال تطوير محيط كنيسة السيدة العذراء مريم لإحياء مسار العائلة المقدسة.وجائت الأعمال برفع كفاءة محيط كنيسة العذراء بحي الزيتون من توحيد طلاء العقارات الطالة عليها وتقليم الأشحار ومراجعة كفاءة الإنارة تمهيدا للإنتهاء من أعمال التطوير.وكثفت محافظة القاهرة من جهدها لاعمال تطوير شجرة مريم وتقوم اجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة بالانتهاء من اعمال تطوير محيط شجرة مريم بشارع المطراوي بحي المطرية بالتعاون مع شركة المياه وشركة الصرف الصحي بتطوير شبكاتها تمهيدا لبدء تطوير محيط شجرة مريم.