«دوار العزبة: رحلة في عملية التصميم» ندوة للمعماري أحمد سعفان

يستضيف بيت المعمار المصري ندوة "دوار العزبة: رحلة في عملية التصميم" يحاضر فيها يلقيها المعماري أحمد سعفان مصمم المبنى يوم السبت ٢٠ فبراير في السادسة مساءً.دوار العزبة هو مركز ثقافي في قلب عزبة خيرالله، هدف التصميم هو إعادة ترجمة الهوية المعمارية باستخدام الموارد الموفرة في الموقع، وايضا خلق معلم ثقافي ذو اثر في المنطقة.أحمد حسام سعفان، مهندس ومصمم معماري مهتم بجوانب العمارة المجتمعية وأهمية الإنسان والمكان في تشكيل العملية التصميمية، وقد تم ترشيح تصميم مبنى "دوار العزبة" لجائزة افضل مبنى ثقافى في عام 2021 على منصة "ارك دايلي" العالمية.