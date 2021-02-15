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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقيب أطباء لبنان يدعو للإقبال على تلقي اللقاح المضاد لكورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:38 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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دعا نقيب أطباء لبنان الدكتور شرف أبو شرف، جموع اللبنانيين إلى الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتحصين المجتمع ضد الجائحة بالغة الخطورة، في حين بدأت وزارة الصحة اللبنانية في توسيع عدد المراكز الطبية داخل المستشفيات المنتشرة في عموم البلاد، والتي تقوم بإعطاء اللقاح خلال اليوم الثاني على التوالي من انطلاق عملية التلقيح في لبنان.

وأكد نقيب الأطباء - في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بحضور نقيب المحررين الصحفيين جوزيف القصيفي - أن اللقاح الذي بدأ لبنان في تقديمه (لقاح شركة فايزر الأمريكية) آمن وفعال ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كميات اللقاح المضادة للوباء التي ستصل إلى لبنان خلال هذا العام تكفي لتلقيح 50% من اللبنانيين، في حين سيحصل الباقون على اللقاح في العام المقبل.

وأشار إلى أن المستشفيات في لبنان امتلأت بالمصابين بفيروس كورونا، كما اكتظت وحدات الطوارىء بالمصابين، مشددا على عدم وجود خيار علاجي للتصدي لوباء كورونا سوى بتلقي اللقاح، لافتا إلى أن اللقاحات المتداولة في السوق العالمية ضد الوباء، أظهرت قدرتها بشكل كبير على تخفيف خطر الإصابة بحالات المرض القاسية والخطيرة، وخلقت مناعة لدى الأشخاص الحاصلين عليها تزيد عن 90% على نحو انعكس تراجعا في نسبة العناية الاستشفائية وعدد الوفيات.

وانتقد نقيب الأطباء بشدة قيام بعض الأشخاص غير المتخصصين باستغلال المنابر الإعلامية في الترويج لأفكار مغلوطة وتحريض اللبنانيين على عدم تلقي اللقاح المضاد لكورونا، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من أهل الاختصاص ويدلون بأحاديث غير علمية ومعلومات مجتزئة، الأمر الذي يتسبب في إحداث قلق لدى قطاعات من اللبنانيين إزاء اللقاح، بما يمثل تضليلا يؤدي ضرر صحي فادح.

وحذر من أن التأخير في إعطاء اللقاح سيؤدي إلى متحولات جديدة لفيروس كورونا قد لا تتأثر كليا في وقت لاحق باللقاحات، بما يتسبب في حدوث ما لا يحمد عقباه، مشددا على نقابة الأطباء في لبنان ترى أنه من الضروري للغاية إعطاء اللقاح في أقرب وقت ممكن ولأكبر عدد من الناس وصولا إلى مناعة مجتمعية تفوق الـ80% بما يخفف من أعداد المرضى والمضاعفات والوفيات، ومن ثم العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

على صعيد متصل، بدأت عدد من المراكز الطبية داخل المستشفيات الجامعية والحكومية في عموم لبنان في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن كانت حملة التلقيح قد انطلقت أمس الأحد، من 3 مراكز طبية في العاصمة بيروت.

وقال وزير الصحة حمد حسن إن حملة التحصين ضد وباء كورونا ستشمل عموم لبنان، وأن الدفعة الأولى من لقاح فايزر الذي تسلمه لبنان، توزع بالتساوي بين المحافظات بحيث يتم إعطاء اللقاح في ضوء الأولويات المحددة والتي تشمل العاملين في القطاع الطبي (الأطباء والممرضون والمسعفون) ومن تتخطى أعمارهم الـ75 سنة.

وأشار الوزير حمد حسن في تصريح له اليوم إلى أن تلقي الأطباء للقاح باعتبار أنهم الخط الأمامي لمواجهة الوباء، يحمل في طياته أيضا رسالة تهدف إلى التشجيع على تلقي اللقاح والتأكيد على أنه آمن وفعال ويمثل ضرورة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، داعيا جميع المواطنين في عموم لبنان إلى الحرص على تلقي اللقاح حرصا على حياتهم وصحتهم.

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