محافظ الفيوم: 4 مليارات جنيه لتنفيذ «حياة كريمة» بمركز يوسف الصديق (فيديو)

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، اللقاء المجتمعي الثاني بمركز يوسف الصديق، والذي عُقد بمركز شباب الشواشنة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجي الجامعات، وعدد من أهالي المركز.في مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق منذ عدة أسابيع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي تستهدف في مرحلتها الأولى 1500 قرية، موضحًا أن المبادرة تشمل قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع خطط علمية للعمل بشكل منهجي متدرج وتصعيدي، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسي لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي.واستمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصاري" إلى أن تكلفة التطوير بمركز يوسف الصديق كانت نحو 3 مليارات جنيه، وبعد المراجعة مع القطاعات وصل إجمالي الاحتياجات إلى نحو 4 مليار جنيه، مؤكدًا أن القطاع المدني له دور هام وشريك أساسي في تنفيذ المبادرة، مثمنًا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، حيث تم اختيار 4 مناطق بمركز يوسف الصديق والشواشنة لتدريب وتشغيل الشباب والمرأة.