رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: 4 مليارات جنيه لتنفيذ «حياة كريمة» بمركز يوسف الصديق (فيديو)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:38 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، اللقاء المجتمعي الثاني بمركز يوسف الصديق، والذي عُقد بمركز شباب الشواشنة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجي الجامعات، وعدد من أهالي المركز.

في مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق منذ عدة أسابيع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي تستهدف في مرحلتها الأولى 1500 قرية، موضحًا أن المبادرة تشمل قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع خطط علمية للعمل بشكل منهجي متدرج وتصعيدي، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسي لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي.

واستمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصاري" إلى أن تكلفة التطوير بمركز يوسف الصديق كانت نحو 3 مليارات جنيه، وبعد المراجعة مع القطاعات وصل إجمالي الاحتياجات إلى نحو 4 مليار جنيه، مؤكدًا أن القطاع المدني له دور هام وشريك أساسي في تنفيذ المبادرة، مثمنًا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، حيث تم اختيار 4 مناطق بمركز يوسف الصديق والشواشنة لتدريب وتشغيل الشباب والمرأة.

موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا» تثبت حرمان طالبة هندسة من 15 درجة بعد 14 سنة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة في الصعيد

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس في دمياط

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

ماليزيا: القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق لمواجهة كورونا

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

«دوار العزبة: رحلة في عملية التصميم» ندوة للمعماري أحمد سعفان