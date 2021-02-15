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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الإدارية العليا» تثبت حرمان طالبة هندسة من 15 درجة بعد 14 سنة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:37 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان -ندى حمدي
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منحت المحكمة الإدارية العليا، طالبة بأحد معاهد الهندسة قسم الهندسة المعمارية، 15 درجة بمشروع التخرج الخاص بها عن العام الدراسي 2006-2007، بعد ثبوت تلاعب وتزوير في ورقة مشروع البكالوريوس الخاص بالطالبة، لتصبح درجتها 255 بدلًا من 240 درجة، وقضت المحكمة بقبول طعنها وإلغاء قرار نتيجتها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وثبت للمحكمة، أن الطالبة أدت امتحان الفرقة الرابعة بمعهد للهندسة ـ قسم الهندسة المعمارية ـ في العام الدراسي 2006-2007، وحصلت في مادة مشروع البكالوريوس على تقدير جيد جدًا، وتبين أنها حصلت على مجموع درجات 240-300 درجة، وأقامت طعنها على سند أن هذا التقدير تم التلاعب فيه، وهو ما كشف عنه تقرير مصلحة الطب الشرعي، إدارة التزييف والتزوير، والتي تطمئن إليه المحكمة لسلامته ودقة الأًسس التي قام عليها بشأن الورقة الثانية من كشف الدرجات الخاص بدرجات أعمال السنة لمادة المشروع.

وتبين للمحكمة تعرض الدرجة الثابتة بخانة أعمال السنة بورقة الطالبة إلى محو باستخدام الطامث الأبيض الكوريكتور، فكانت محررة في الأصل برقم (115) درجة ثم تم محوه وإثبات الرقم الحالي (100) درجة بذات الأداة الكتابية وبذات المواد، الأمر الذي يقطع بحدوث تلاعب في درجة أعمال السنة للطالبة في مادة المشروع، وحصولها على (115-150) درجة بدلًا من (100-150) درجة، الأمر الذي يجب معه الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة الطالبة في مادة المشروع للبكالوريوس ليصبح (255-300) درجة بدلًا من (240-300) درجة.

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