رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقيات بأكثر من 3 مليارات دولار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:37 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ا ش ا
طباعة
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوكرانيا، اليوم الاثنين، على مذكرات واتفاقيات بقيمة إجمالية تزيد عن 3 مليارات دولار، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الإمارات.

وأكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الاتفاقيات في تنظيم العلاقات الثنائية بين الإمارات وأوكرانيا ووضع تصورات مشتركة وخطة للسير في طريق تطوير التعاون والتنسيق وبناء شراكة استثمارية ثنائية قائمة على الاستفادة المتبادلة.

وأعرب عن أمله خلال لقائه اليوم الإثنين بالرئيس الأوكراني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن تكون الزيارة بداية ناجحة لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في شتى القطاعات السياحية والاقتصادية والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تعود بالمنفعة على شعبي البلدين الصديقين.

وأعلن خلال لقائهما عن اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت مكافحة الجريمة والإرهاب وتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والاعتراف المتبادل برخصة قيادة السيارات والتفاهم في مجال علاقات الأرض وكذلك في مجالي السياحة والأمن الغذائي، والتي تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وتشجع على مضاعفة الشراكة الاستثمارية خاصة بالنسبة للقطاع الخاص.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته وحكومة بلاده في تنشيط السياحة بين الجانبين وزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في هذا القطاع وقطاعات أخرى ذات جدوى اقتصادية قيمة يمكن للبلدين والشعبين الصديقين قطف ثمارها وتحقيق التقارب الثقافي والإنساني والتجاري والأمني الذي تتطلع إليه أوكرانيا بالتشاور المستمر مع دولة الإمارات قيادة وحكومة.

وأشاد بالنهضة التي تشهدها الإمارات واستضافتها للحدث الأكبر عالميًا "إكسبو دبي 2020"، معتبرا أن مشاركة بلاده بجناح كبير في المعرض فرصة عظيمة للترويج لأوكرانيا والإمكانات الاستثمارية التي تفخر بها في مختلف القطاعات خاصة الصناعية والسياحية.

وفي ذات السياق، أوضح المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم بين صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني وشركة مبادلة للاستثمار، كما تم تعميق التعاون في إطار تطوير مشاريع استثمار واسعة النطاق ومشاركة الإمارات في برنامج خصخصة أملاك الدولة في أوكرانيا وقد يتم فتح صندوق سيادي أوكراني لاستثمارات مشتركة.

كما وقعت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا مذكرة تعاون مع شركة "إنتلماكس" لإدارة الاستشارات، التي تنص على التعاون في إنشاء منصة لتبادل الملكية الفكرية، وتم التوقيع أيضًا على وثائق في مجال الدفاع وفي إطارها نوقشت على وجه الخصوص إمكانية بناء مصانع مشتركة خارج أوكرانيا.

موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا» تثبت حرمان طالبة هندسة من 15 درجة بعد 14 سنة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

الصور

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة في الصعيد

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس في دمياط

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

ماليزيا: القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق لمواجهة كورونا

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

«دوار العزبة: رحلة في عملية التصميم» ندوة للمعماري أحمد سعفان