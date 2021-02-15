الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقيات بأكثر من 3 مليارات دولار

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوكرانيا، اليوم الاثنين، على مذكرات واتفاقيات بقيمة إجمالية تزيد عن 3 مليارات دولار، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الإمارات.وأكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الاتفاقيات في تنظيم العلاقات الثنائية بين الإمارات وأوكرانيا ووضع تصورات مشتركة وخطة للسير في طريق تطوير التعاون والتنسيق وبناء شراكة استثمارية ثنائية قائمة على الاستفادة المتبادلة.وأعرب عن أمله خلال لقائه اليوم الإثنين بالرئيس الأوكراني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن تكون الزيارة بداية ناجحة لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في شتى القطاعات السياحية والاقتصادية والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تعود بالمنفعة على شعبي البلدين الصديقين.وأعلن خلال لقائهما عن اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت مكافحة الجريمة والإرهاب وتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والاعتراف المتبادل برخصة قيادة السيارات والتفاهم في مجال علاقات الأرض وكذلك في مجالي السياحة والأمن الغذائي، والتي تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وتشجع على مضاعفة الشراكة الاستثمارية خاصة بالنسبة للقطاع الخاص.من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته وحكومة بلاده في تنشيط السياحة بين الجانبين وزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في هذا القطاع وقطاعات أخرى ذات جدوى اقتصادية قيمة يمكن للبلدين والشعبين الصديقين قطف ثمارها وتحقيق التقارب الثقافي والإنساني والتجاري والأمني الذي تتطلع إليه أوكرانيا بالتشاور المستمر مع دولة الإمارات قيادة وحكومة.وأشاد بالنهضة التي تشهدها الإمارات واستضافتها للحدث الأكبر عالميًا "إكسبو دبي 2020"، معتبرا أن مشاركة بلاده بجناح كبير في المعرض فرصة عظيمة للترويج لأوكرانيا والإمكانات الاستثمارية التي تفخر بها في مختلف القطاعات خاصة الصناعية والسياحية.وفي ذات السياق، أوضح المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم بين صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني وشركة مبادلة للاستثمار، كما تم تعميق التعاون في إطار تطوير مشاريع استثمار واسعة النطاق ومشاركة الإمارات في برنامج خصخصة أملاك الدولة في أوكرانيا وقد يتم فتح صندوق سيادي أوكراني لاستثمارات مشتركة.كما وقعت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا مذكرة تعاون مع شركة "إنتلماكس" لإدارة الاستشارات، التي تنص على التعاون في إنشاء منصة لتبادل الملكية الفكرية، وتم التوقيع أيضًا على وثائق في مجال الدفاع وفي إطارها نوقشت على وجه الخصوص إمكانية بناء مصانع مشتركة خارج أوكرانيا.