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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل للاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:35 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بمزاولة نشاط اجرامي بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون.

وكشفت تحريات المباحث قيام المتهم بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت واستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة، بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التي يحمل جنسيتها.

على الفور تم تحديد مكانه وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بعمليات التحويلات بالاشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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