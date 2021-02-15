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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي العهد البحريني يؤكد حرص بلاده على تطوير التعاون مع كوريا الجنوبية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:35 م
الأمير سلمان بن حمد
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية والتي تشهد تطورًا مستمرًا على كافة الأصعدة، ومواصلة التعاون المشترك بما يفتح آفاقًا أرحب ويخدم المصالح المشتركة في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعمٍ مستمر.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس الجمعية الوطنية الكورية بارك بيونج سوج، حيث ناقشا مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها جهود البلدين في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وآخر مستجداتها.

و أشار ولي العهد إلى أهمية استثمار الزيارات المتبادلة بين البلدين في تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات لتوفير مزيد من الفرص النوعية، وضرورة الاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجال التشريعي؛ بما يعزز من التعاون البرلماني بين البلدين، معربًا عن تطلعه للدفع بعلاقات التعاون نحو أفق أوسع بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة المنشودة على كافة المستويات.

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