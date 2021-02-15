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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم مطروح»: توفير شروط حفظ الوجبات الغذائية بمخازن المدارس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:34 م
تعليم مطروح
تعليم مطروح
ياسمين شعيب
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عقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية.

وشدد وكيل تعليم مطروح على مسؤولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية بتوجيه مديري المدارس بعمل إذن إضافة وكشف تفريغ الوجبات الشعرية ليكون مطابقًا مع إحصائية الغياب وموقع من قبل لجنة التغذية بكل مدرسة بالاسم الثلاثي من أصل وصورة مع تسليمها للمندوب الخاص بكل مورد قبل اليوم الخامس من الشهر التالي.

وأكد على ضرورة توافر كافة الشروط الصحية في مخازن المدارس لضمان المحافظة على الوجبات الغذائية المدرسية مع مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية المتعارف عليها وتوافر كافة عوامل الصحة السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.

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