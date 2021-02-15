إقليم كردستان العراق يسجل 72 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 6241 فحصًا عمليًا، كما تم تسجيل 105 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، فيما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس.ومنذ تفشي الوباء في إقليم كردستان، أصيب 107 آلاف و48 شخصًا بفيروس "كورونا"، تعافى منهم 102 ألف و440 شخصًا، فيما توفى 3 آلاف و499 حالة.