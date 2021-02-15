وزير خارجية باكستان يبدأ غدا زيارة لمصر تستمر 3 أيام

يبدأ وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي غدا الثلاثاء زيارة لمصر تستمر 3 أيام.وذكرت سفارة باكستان بالقاهرة في بيان اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الباكستاني سيجري خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسئولين، كما سيعقد لقاءات مع رجال أعمال مصريين وأعضاء الجالية الباكستانية، ومن المتوقع أن تؤدي زيارة وزير الخارجية إلى تعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين باكستان ومصر.وأكد البيان أن مصر دولة مهمة وتلعب دورًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، في حين أن روابطها العميقة مع القارة الأفريقية تجعلها بوابة إلى إفريقيا، لافتا إلى أن باكستان تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع مصر، تماشيًا مع رغبة إسلام آباد في إقامة علاقات أقوى مع العالم الإسلامي، فضلًا عن مبادرة الحكومة "إشراك إفريقيا ".وشدد البيان على أن باكستان ومصر تتمتعان بعلاقات أخوية وثيقة ترتكز بقوة على العقيدة والثقافة والقيم المشتركة ولدى البلدين تصورات متشابهة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، ويتم تعزيز التعاون الثنائي من خلال آليات مؤسسية قوية، بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة والمشاورات الثنائية السنوية ومجلس الأعمال المشترك.كما تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية بين الجانبين في مختلف المجالات توفر أساسًا ثابتًا لتعزيز التعاون، وتعمل باكستان ومصر أيضًا بشكل وثيق في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز.تأتي زيارة وزير الخارجية على خلفية اللقاءات بين رئيس مجلس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة عام 2019، ثم على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في عام 2019، حيث اتفق الزعيمان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون وتعزيز الزيارات رفيعة المستوى.وفي العام الماضي، أجرى رئيس الوزراء أيضًا محادثة هاتفية مع الرئيس السيسي بشأن "المبادرة العالمية لتخفيف ديون الدول النامية"، والتي دعمتها مصر.