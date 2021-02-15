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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الناجون» معرض للفنان معتز الإمام بقاعة أوبونتو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:32 م
الفنان معتز الإمام
الفنان معتز الإمام
إيمان عادل
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تستضيف قاعة أوبونتو حفل افتتاح معرض "الناجون" للفنان معتز الإمام، وذلك يوم الأحد الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢١، ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق ١٣ مارس ٢٠٢١.

ساعات العمل بالقاعة تبدأ من الساعة ١١ صباحًا وحتى الساعة ٨ مساءً يوميا ما عدا يوم الجمعة.

فنان سوداني المولد يعيش بين مصر والسودان. ولد في مدينة كسلا شرق السودان ودرس الفنون الجميلة وتخرج في جامعة الخرطوم للعلوم والتكنولوجيا، وهو عضو في الإتحاد السوداني للفنون التشكيلية وكذلك عضو بأتيليه القاهرة.

تعكس أعماله البيئة التي نشأ فيها وتأثر بها بوضوح شديد، فتتنوع لوحاته بين المساحات الخضراء على ضفاف نهر النيل ومناظره الطبيعية وبين الأشخاص في حالة بين التجريد والتصريح فهو يرسم مناظره الطبيعية بدقة وبراعة ملحوظة مستخدمًا ضربات الفرشاة الطويلة التي تميزه بألوانها الواثقة المستوحاة من الطبيعة بكل تفاصيلها وجمالها. لوحات معتز الإمام تدعو المشاهد للدخول في حالة من الهدوء اللحظي لتأمل عمقها على بساطتها المتمكنة.

شارك الفنان معتز الإمام في العديد من المعارض الجماعية والفردية على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي منها بينالي بيكين الخامس عام 2012 ومعرض “مدرسة الخرطوم: حركة الفن الحديث في السودان ” في مؤسسة الشارقة للفنون، وبينالي دي ساريا في إسبانيا، 2017. كما شغل منصب محرر صفحة الفن الأفريقي في مجلة “Not Apartheid Art “ والتي تصدر عن متحف Cam Casoria في إيطاليا، وله العديد من المقتنيات سواء في المتاحف العامة أو لدى أفراد ومؤسسات.

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