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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2021.. وخطوات التسجيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:36 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أصبحت استمارة الثانوية الأزهرية 2021 وجهة كافة طلاب المعاهد الأزهرية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية كتابة الاستمارة عبر رابط الموقع الذي وضعته مشيخة الأزهر لتسهيل إجراءات تسجيل بيانات الطلاب حرصا على سلامتهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2021

يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية تسجيل بيانات استمارة الامتحانات المؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية عبر هذا الرابط ( من هنا ) وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بسرعة فائقة خلال موجته الثانية خاصة عقب ظهور السلالة المتحورة منه حيث تنتشر عن طريق لمس الأسطح على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم ومنها إلى الجهاز التنفسي وباقي الأجهزة الحيوية بتاعا حتى تقضى على الخلايا المناعية وتتسبب في الموت.

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب المعاهد الأزهرية 2021

يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية للعام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار تسجيل بيانات استمارة الامتحانات

كتابة الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد المقيد فيه الطالب

كتابة بيانات الطالب كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد،...)

كتابة المعهد الأزهري والمنطقة التعليمية التابع لها الطالب

اختيار نوع الشهادة التي تسجيل استمارتها و شعبة الطالب والمذهب 

اختيار نوع الاستمارة جديد أم باقي للإعادة

كتابة وسيلة تواصل ( رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

مواعيد تسجيل استمارة الامتحانات للشهادة الأزهرية

يمكن تسجيل بيانات استمارة الثانوية الأزهرية 2021 إلكترونيا عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا) بإتباع الخطوات السابقة خلال الفترة من 3 _ 24 فبراير الجاري، وذلك لتوفير الوقت والجهد خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة المتحورة منه التي تنتشر بسرعة فائقة.

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