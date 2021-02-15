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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النقض ترفض طعون جديدة بقضية أحداث عنف العدوة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:58 م
أحداث عنف العدوة
أحداث عنف العدوة
محمد عيسي
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رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعونا جديدة لمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف العدوة بالمنيا، وأيدت أحكام محكمة الجنايات بحق الطاعنين بأحكام تتراوح بين المشدد والمؤبد من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.

وسبق أن رفضت محكمة النقض في 4 يوليو الماضي طعونا أخرى بتلك القضية والمقدمة من محمد بديع، المرشد العام لتنظيم جماعة الإخوان وآخرين على السجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، وأيدت حكم الجنايات.

وتضم تلك القضية عددا كبيرا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والمنتمين إليها، حيث بلغ إجمالي المتهمين 800 متهم، حيث إنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

ووقّعت تلك الجريمة تنفيذًا للغرض المقصود منه التجمهر مع عِلم المشاركين فيه بارتكابها، كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

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