رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدين إصدار مليشيا الحوثي أحكاما بالإعدام ضد 11 نائبا يمنيًا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:31 م
عادل العسومي
عادل العسومي
ا ش ا
طباعة
أدان البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في ممارستها الجرائم والانتهاكات بحق أعضاء مجلس النواب اليمني الشرعي، وإصدارها أحكاما بالإعدام بحق 11 نائبا من أعضاء مجلس النواب بعد محاكمات "صورية ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني".

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان اليوم الاثنين أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، بالإضافة إلى هجومها المتواصل على المدنيين في محافظة مأرب التي تأوي أكثر من مليون نازح، وقصفها الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وغيرها من الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها، تؤكد مجددا إصرار ميليشيا الحوثي على إفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما تعكس استخفافها الشديد بكافة القوانين والأعراف الدولية.

وطالب العسومي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، وكافة المنظمات والاتحادات البرلمانية باتخاذ موقف موحد لدعم مجلس النواب اليمني الشرعي، وتبني إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني ونوابه المنتخبين، محذرا من أنه في غياب مثل هذه الإجراءات الرادعة، ستتمادى الميليشيا الانقلابية في ارتكاب جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين.

وجدد العسومي موقف البرلمان الثابت بشأن تضامنه التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

ابن أخت على حميدة: خالى رفض الاستماع إلى الأغانى قبل وفاته ولم يتبرأ منها

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

الصور

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة في الصعيد

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس في دمياط

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

ماليزيا: القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق لمواجهة كورونا

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

«دوار العزبة: رحلة في عملية التصميم» ندوة للمعماري أحمد سعفان