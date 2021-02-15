«الأنفاق» تنفى تحديد موعد تسليم الشركة الفرنسية إدارة خط المترو الثالث

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن عدم تسليم الشركة الفرنسية (RATIP) إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، وأن جميع البيانات وتواريخ التشغيل المذكورة غير صحيحة ولم تصدر من أي مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق.وأهابت الهيئة القومية للأنفاق، بعدم تداول تلك الأخبار العارية تماما عن الصحة، كونها تؤدي إلى حدوث بلبلة وتشويش للرأي العام وتضر بمصالح الهيئة مع الأطراف المختلفة.