زعيم حزب الرابطة الإيطالى: لم يعد بإمكان روما تحمل فرض المزيد من حالات الإغلاق

شدد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني على أن إيطاليا لم تعد تتحمل حالات الإغلاق بعد الآن، وذلك تعليقًا على طلب فالتر ريتشاردي، مستشار وزير الصحة الإيطالي، لحالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، بفرض حالة إغلاق جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف سالفيني، في تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم، أنه "بالنسبة لمستشار وزير الصحة، فإن الإغلاق التام ضروري لوقف انتشار الوباء، ولا اتفق مع دعوة مستشار الوزير لإغلاق كل شيء، وسأتحدث إلى وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا لاحقًا بهذا الصدد".وأردف السيناتور: "هناك رئيس وزراء يُدعى ماريو دراجي، ولذا يجب قبل بث الرعب في قلوب 60 مليون نسمة، أن يتفضل "ريتشاردي" بالحديث عن ذلك مع رئيس الوزراء أولًا"، مشيرا إلى أن هناك العديد من العلماء لا يفكرون مثل مستشار وزير الصحة، ولذا يجب إشراكهم في الحوار وكل من يقنع أكثر ومعطياته في متناول اليد، سيكون هو المُحقّ.وقال ماتّيو سالفيني، في ختام تصريحاته، إن كان الفيروس لا يمكن التكهن بشأنه فيجب عدم إعطاء الموافقات وسحبها بعد أسبوع واحد، فلا يمكن التناوب بين الفتح والإغلاق في غضون أيام.