رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم حزب الرابطة الإيطالى: لم يعد بإمكان روما تحمل فرض المزيد من حالات الإغلاق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:41 م
ماتّيو سالفيني
ماتّيو سالفيني
ا ش ا
طباعة
شدد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني على أن إيطاليا لم تعد تتحمل حالات الإغلاق بعد الآن، وذلك تعليقًا على طلب فالتر ريتشاردي، مستشار وزير الصحة الإيطالي، لحالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، بفرض حالة إغلاق جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سالفيني، في تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم، أنه "بالنسبة لمستشار وزير الصحة، فإن الإغلاق التام ضروري لوقف انتشار الوباء، ولا اتفق مع دعوة مستشار الوزير لإغلاق كل شيء، وسأتحدث إلى وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا لاحقًا بهذا الصدد".

وأردف السيناتور: "هناك رئيس وزراء يُدعى ماريو دراجي، ولذا يجب قبل بث الرعب في قلوب 60 مليون نسمة، أن يتفضل "ريتشاردي" بالحديث عن ذلك مع رئيس الوزراء أولًا"، مشيرا إلى أن هناك العديد من العلماء لا يفكرون مثل مستشار وزير الصحة، ولذا يجب إشراكهم في الحوار وكل من يقنع أكثر ومعطياته في متناول اليد، سيكون هو المُحقّ.

وقال ماتّيو سالفيني، في ختام تصريحاته، إن كان الفيروس لا يمكن التكهن بشأنه فيجب عدم إعطاء الموافقات وسحبها بعد أسبوع واحد، فلا يمكن التناوب بين الفتح والإغلاق في غضون أيام.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناجون» معرض للفنان معتز الإمام بقاعة أوبونتو

«دارة الفنون» تطلق مشروع إيكولوجيات ما بعد الاستعمار

كاتب موريتاني يشيد بالدور الثقافي المصري داخل بلاده

فوز دار الساقي بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور لناشري قصص الأطفال