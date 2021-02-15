«دارة الفنون» تطلق مشروع إيكولوجيات ما بعد الاستعمار

أعلنت مؤسسة "دارة الفنون" للثقافة مشروع إيكولوجيات ما بعد الاستعمار، تفتتح المؤسسة برنامج المشروع بعرض من قبل قيّمي المشروع في الثلاثاء 23 فبراير 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً.يتكشف المشروع عبر معارض متعددة وإقامة فنية أونلاين وأكاديمية صيفية، وهو يناقش أسئلة إيكولوجية، ويتناول أثر الممارسات الكولونيالية والاقتصاد الاستخراجي وتلويثها للبيئات الطبيعية للشعوب الأصلية والنظم البيئية المحلية. انطلاقًا من العنف المعرفي الناتج عن تقنيات القياس والحساب السائدة التي تُخضِع أشكال الحياة لمنطق السوق.يبحث "إيكولوجيات ما بعد الاستعمار" في أنظمة المعرفة الأصلية المتجذرة في تصورات الطبيعة والأرض كمصدر للحياة والمعيشة. وتفكّرًا مع كتب فرانز فانون حول الاقتصاد السياسي.وتدعو "دارة الفنون" المشتركين للانضمام والمشاركة في قراءات نقدية ضمن موضوع محو الاستعمار ووضع تصورات لسيناريوهات مستقبلية للحياة تعترف بالأرض باعتبارها "القيمة الأكثر أهمية" وبدائلها كناقل للذاكرة والصدمات الجماعية وفي الآن ذاته كموقع لإحياء وتجديد الممارسات المناهضة للاستعمار.