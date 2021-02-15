الرئيس العراقي: دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة لتجاوز الأزمات

قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إن المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.وذكر مكتب الرئيس العراقي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين أن صالح التقى، بقصر السلام في بغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، وبحثا أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين.وأكد صالح أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية، ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة.