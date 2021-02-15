القباج: الرئيس استجاب لمطالب المجتمع المدنى فى تعديل «ممارسة العمل الأهلى»

أشادت نيفين القباج بالاستجابة السريعة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني بشأن بمراجعة وتعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، الذي صدر عام 2018، ووضع إطار قانوني يراعي قواعد الحوكمة، كما يعطي مجالًا لمرونة الإجراءات والقواعد، كما أكدت تقدير القيادة السياسية لمدى أهمية المجتمع المدني باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطني.جاء ذلك خلال وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر"، لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 التي أصدرها رئيس الجمهورية، مع تسليط الضوء على جميع المزايا التي احتواها واستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي، وقد شارك في اللقاء 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضها شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأكدت وزارة التضامن، أهمية العمل مع المجتمع المدني وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها، قائلة: "نحن لا نتحمل فقط مسئولية تنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر ومنحها التراخيص، بل إن الجمعيات الأهلية شريك أساسى للوزارة وهى بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية، وتعهدت بتقديم كل سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراتهم التنظيمية والمالية".وتقدمت وزيرة التضامن بالشكر لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، لجهودها المتواصلة في تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالإتفاقيات الدولية كما أشادت بالسرعة والكفاءة التي يتم العمل بها بوزارة التعاون الدولي. كما أرسلت "القباج" رسالة تقدير وشكر لوزارة الخارجية على دعمها المكثف والمستمر سواء في مراحل إعداد القانون أو إعداد اللائحة التنفيذية، والشكر موصول إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل.وأكدت أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلًا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة التي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات التي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي فصول القانون المختلفة، فضلًا عن مزايا اللائحة التنفيذية التي تعكس التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة في الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتي من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة في شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكتروني للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات اجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التي لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات، أو تكون متورطة في جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضي.ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، بما يعكس الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في الجهود التنموية في مختلف المجالات، مشيرة إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال.وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المجتمع المدني كان حاضرًا بشكل كبير في الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدة سعي وزارة التعاون الدولي لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.