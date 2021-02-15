تأجيل محاكمة أمينة عهدة اختلست أموال نقابة أطباء الاسنان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الاثنين تأجيل محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان لجلسة الأسبوع الثالث من شهر مايو.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد، ووجدي طاهر، وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومحمد السيد.وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما وأدنى وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.كما زور المتهمون محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول، وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.