كورونا.. اختناقات مرورية على الطرق السريعة بألمانيا جراء إغلاق الحدود

شهدت الطرق بالمدن الألمانية اختناقات مرورية لأميال مع بداية ساعة الذروة، اليوم الاثنين، بسبب الضوابط التي يتم تنفيذها مرة أخرى منذ أمس على الحدود مع جمهورية التشيك ومنطقة تيرول غرب النمسا وسلوفكيا.وأشارت قناة (ايه ار ديه) الألمانية في تقرير أذاعته إلى أن حركة المرور شهدت اختناقات كبيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث كان هناك تأخير لأكثر من ساعة في اتجاه مدينة "دريسدن" وعلى امتداد المعبر الحدودي.وأوضح التقرير أن الشرطة الألمانية نظمت دخول الأنفاق على الطريق السريع (E50 D5) في اتجاه نورمبرغ، فيما اصطفت قافلة من الشاحنات يزيد طولها عن 20 كيلومترا بسبب الزحام.