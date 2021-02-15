تعرف على آخر رسائل البدري فرغلي للرئيس السيسي ولأصحاب المعاشات

وجه البرلماني السابق المناضل البدري فرغلي، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في 23 مارس الماضي، لتكون الرسالة الأخيرة قبل رحيله.قدم "البدري فرغلي" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وذلك بقرار جمهوري، وأكد البدري على حرص الرئيس على صرف حقوق أصحاب المعاشات، وثمن قراره بسرعة صرف المستحقات بعد أعوام قضاها "البدري فرغلي" داخل البرلمان والمحاكم للمطالبة بحقوقهم.وكان يوم 19 نوفمبر الماضي، آخر مراحل المناضل البدري فرغلي في الدفاع عن أصحاب المعاشات، وذلك قبل رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.حيث حضر البدري فرغلي جلسة دعوى تفسير حكم الخمس علاوات، وقدم عبد الغفار مغاورى محامى الاتحاد العام للمعاشات، مستندات الدعوى للمحكمة وقام المناضل البدرى فرغلى بمرافعة أوضح فيها أن ما قامت به وزارة التضامن من استثناء المحالين للمعاش من قبل سنة ٢٠٠٦ من الخمس علاوات هو رأيها الذى قدمته للمحكمة والمحكمة رفضته فى حيثيات الحكم وتجاهلت أيضا نص الحكم الذى يوضح أن الحكم لكل أصحاب المعاشات الذين كانوا يحصلون على تلك العلاوة.وقدم الفقيد "البدري فرغلي " للمحكمة المستندات الدالة على ذلك وقررت المحكمة إحالة القضية لهيئة المفوضين لإبداء الرأى وسط حضور أعداد غفيرة غير مسبوقة من أصحاب المعاشات.يذكر أن المناضل البدري فرغلي سيتم تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير بمقابر بورسعيد القديمة باب رقم 3 شارع كسري. من مسجد العباسي بشارع 23 يوليو، بعد صلاة العصر.