حكم نهائي لـ«الإدارية العليا» برفض فصل الطائفة الأسقفية عن الإنجيلية

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا انيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.وكان المطران منير حنا أنيس، قد أقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضًا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.وقام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها وتأييد حكم الصادر من الدرجة الأولي، ليصير بذلك حكمها باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وثلاثة أحكام من القضاء الإداري بالرفض في هذا الشأن.