زيمبابوي تتلقى 200 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني

تلقت السلطات في زيمبابوي أول دفعة من جرعات لقاح كورونا التي تبرعت بها الصين للدولة الواقعة في جنوب قارة إفريقيا.وقال نائب رئيس زيمبابوي "كونستانتينو تشيوينجا" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده لن تنسى أنه في أوقات الحاجة كان رد فعل الصين سريعامشيدا بالتبرع في الوقت المناسب ودليل آخر على علاقة الصداقة والتضامن الطويلة بين البلدين.وأضاف الراديو أنه تم نقل اللقاحات على متن طائرة بوينج 767 التابعة لشركة طيران زيمبابوي والتي غالبا ما يستخدمها الرئيس السابق "روبرت موجابي" لتلقي العلاج الطبي أو إجراء الاختبارات في الخارج موضحا أنه لا يزال يتعين فحص اللقاحات من قبل سلطة مكافحة المخدرات المحلية قبل أن يتم نوزيعها.وأفاد الراديو بأن زيمبابوي هي أول دولة في جنوب قارة إفريقيا تتلقى اللقاح الصيني ضد "كوفيد-19".ومن جانبه، أكد وزير مالية زيمبابوي "مثولي نكوبي" أنه بنهاية شهر مارس المقبل، ستحصل البلاد على 600 ألف جرعة إضافية من الصين وسيستمر البرنامج حتى بلوغ هدف 1.8 مليون جرعة.وتهدف زيمبابوي إلى تطعيم نحو 10 ملايين مواطن في غضون عام لتحقيق مناعة القطيع وتخطط البلاد لشراء 1.8 مليون جرعة إضافية من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا، الذي تنتجه شركة صينية مملوكة للدول.يذكر أن زيمبابوي سجلت أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و1400 حالة وفاة.