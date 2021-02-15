السيسى يوجه بعلاج «سيدة الشلل النصفى».. والصحة: بدء علاجها على نفقة الدولة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نقل السيدة عواطف محمود عبد العزيز، والتي تعاني من "شلل نصفي" إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد مناشدة نجلتها الطفلة "شهد عصام"، والتي تعول أسرتها بمحافظة الفيوم للتدخل لعلاجها.وأوضحت وزيرة الصحة، أن السيدة "عواطف" المقيمة بقرية كوم أوشيم مركز طامية بمحافظة الفيوم، تبلغ من العمر 45 عامًا، وتعاني من شلل نصفي، لافتة إلى أنه تم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمحافظة القاهرة.وأضافت أنه جار مناظرة الحالة الصحية للسيدة "عواطف" من قبل استشاريين في تخصصات المخ والأعصاب، والجراحة، الباطنة، بالإضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم حسب تقييم الحالة الصحية على نفقة الدولة.وأكدت على متابعة تطورات الحالة الصحية للسيدة "عواطف" عن كثب وما يتم تقدميه لها من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.