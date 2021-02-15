فوز دار الساقي بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور لناشري قصص الأطفال

أعلن اتحاد الناشرين العرب اليوم الإثنين 15 فبراير2021 فوز دار الساقي اللبنانية بجائزة الناشر الكويتي الدكتور عبدالعزيز المنصور لدعم الناشرين في دورتها الثانية لعام 2020 لقصص الأطفال، وقيمتها عشرة آلاف دولار أميركي تمنح بالكامل لدار النشر الفائزة.وقال رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدكتور طارق البكري في بيان صحفي للناشرين العرب، إنه ونيابة عن الاتحاد وإدارة الجائزة ولجنة التحكيم يعلن فوز دار الساقي للنشر والتوزيع عن قصة "نزهتي العجيبة مع العم سالم".وأوضح البكري أن لجنة التحكيم لهذه الدورة ضمت مجموعة من الزملاء المتميزين بمكانتهم العلمية والأدبية وهم الدكتورة وفاء الشامسي من سلطنة عمان والدكتور أشرف قادوس من مصر وشاعر الطفولة محمد جمال عمرو من الأردن والأديب صالح الغازي من مصر.وأضاف "نيابة عن زملائي في لجنة التحكيم أعلن أن الدار الفائزة بجائزة عبدالعزيز المنصور لدعم الناشرين في دورتها الثانية للعام 2020 هي دار الساقي من لبنان عن قصة "نزهتي العجيبة مع العم سالم" وهي من تأليف الروائية الإماراتية نادية النجار ورسوم الفنانة السورية جلنار حاجو.وقال إن القصة الفائزة امتازت وفق رأي أعضاء اللجنة بأنها "رشيقة الأسلوب ومتكاملة العناصر ومشوقة السرد وسهلة الألفاظ وتعرف الطفل على بعض تفصيلات الحياة وتثير في نفسه روح المثابرة والإرادة والشعور بالآخر فضلا عن شكلها الجميل ورسومها المبتكرة وطباعتها الفاخرة".وأعرب البكري عن شكر وتقدير لجنة التحكيم للناشر الكويتي الكبير الدكتور عبدالعزيز المنصور الذي تحمل هذه الجائزة اسمه الكريم وهو غني عن التعريف، وقد أسس مكتبة (ذات السلاسل) الكويتية قبل نحو خمسين عاما حتى غدت اليوم إحدى أشهر دور النشر العربية وأسهمت ولا تزال بنشر وتوزيع آلاف الكتب في شتى العلوم والمعارف.كما ثمن دور رئيس الاتحاد محمد رشاد والأمين العام بشار شبارو وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس لجنة التطوير المهني هيثم الحافظ وإدارة مكتبة (ذات السلاسل) التي وفرت كل السبل لإنجاح هذه الدورة.ومن جانبه عبر رئيس الاتحاد محمد رشاد في تصريح خاص، عن سعادته بهذه المناسبة مهنئا دار الساقي بهذا الفوز المتميز ومشيدا بدور الدكتور عبدالعزيز المنصور وجائزته القيمة في دعم الناشر العربي.وقال رشاد إن "هذه الجائزة رغم حداثتها النسبية ورغم تداعيات جائحة كورونا على الناشر العربي فإنها استطاعت أن تقدم نموذجا حيا للتضامن والتآخي ما بين الناشرين العرب" متوجها بالشكر للدكتور عبدالعزيز المنصور الناشر الكويتي الصديق الذي هو على الدوام من أبرز العاملين في الحقل الثقافي في العالم العربي.ومن ناحيته أكد رئيس لجنة تطوير العمل المهني في الاتحاد هيثم الحافظ أهمية هذه الجائزة على المستوى العربي نوعا ومضمونا فهي توجه من "ناشر إلى أخيه الناشر" وفي ذلك قمة التعاون والتعاضد من أجل دعم مسيرة العطاء والاستمرار والصمود رغم كل العقبات.ونوه الحافظ بكل الجهود التي أدت للوصول بالجائزة إلى هذا المستوى العربي الرفيع شاكرا الدكتور المنصور على هذه البادرة الكريمة ومتمنيا لمكتبة ذات السلاسل الكويتية العريقة المزيد من العطاء الفكري والإنتاج الثقافي الفاخر.