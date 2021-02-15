المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

وجه عدد من المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي سيول أو أمطار غزيرة محتملة اعتبارًا من مساء اليوم حتى غد، وذلك وفقًا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية طوارئ.ففي البحر الأحمر، وجه المحافظ عمرو حنفي كافة الجهات المختلفة بمدن المحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية المنتظرة.وكان مركز الأزمات بالمحافظة قد تلقى إخطارًا من مركز معلومات مركز الوزراء بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى الخميس القادم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير لمجابهة التقلبات الجوية.وفي المنيا، وجه المحافظ أسامة القاضي مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، والتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.كما وجه بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وبتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.وفي الفيوم، وجه المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.واستعرض المحافظ خطة كل قطاع من قطاعات المحافظة، وكذلك التدابير التي سيتم اتخاذها لمواجهة الأمطار وظروف الطقس السيئ، موجهًا بانعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأحوال الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات بكافة القطاعات ومجالس المدن.وفي أسيوط، وجه المحافظ عصام سعد بانعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.وكلف رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار أو العواصف الترابية، والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وجاهزيتها، ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة، بالإضافة إلى وضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق وتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة.