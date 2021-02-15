بيطري القاهرة يشن حملة على سوق السيدة عائشة ويضبط ثعابين ويحرر مخالفات

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة شن حملاتها على الأسواق تنفيذا لتعليمات الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتشديد الرقابة على الأسواق وبتعاون إدارة الخليفة البيطرية برئاسة الدكتورة نڤين على مع حي الخليفة وإدارة البيئة بالحي وتمت أعمال حملة على سوق السيدة عائشة وضبط عدد من الثعابين والزواحف وتم تحرير محضر وتسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة.وتم رش وتطهير سوق السيدة عائشة للتخلص من الحشرات الطائرة والزاحفة حرصا على صحة المواطنين.وتم عمل حملات تفتيش على محلات اللحوم والدواجن في نطاق الحي وأسفرت عن إعدام كمية من الدواجن المذبوحة خارج المجازر وبها علامات فساد وغير صالحه وتم إعدامها بمحرقة المجزر الآلي بالبساتين بعد صدور قرار النيابة.كما تم فحص ومعاينة شكاوى المواطنين وتحرير محضر بمعرفة إدارة البيئة لصاحب اسطبل خيول داخل الكتلة السكنية بمنطقة الامامين لوجود مخلفات حيوانية.