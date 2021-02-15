الأوقاف: بدء توزيع الزي الثاني للأئمة 21 فبراير الجاري

أعلنت وزارة الأوقاف عن الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة بالوزارة، بإجمالي نحو خمسة وأربعين ألف زي أزهري.ولفتت بدء توزيع الدفعة الأولى من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 2513) إمامًا، وذلك بمحافظات: «المنوفية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – الفيوم – أسوان – دمياط – مرسى مطروح – البحر الأحمر – الوادي الجديد – شمال سيناء – السويس – جنوب سيناء – بور سعيد – المنيا – قنا – الأقصر – أسيوط - الغربية».وعلى الموجود أسماؤهم في اللينك التالي:http:ar.awkafonline.com?p=123478الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.ويتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 2122021م وحتى الأربعاء 2422021م.