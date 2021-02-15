«المركزي»: شروط جديدة لمنح تمويل لشركات التنمية العقارية

قرر البنك المركزي، إجراء تعديلات على قواعد وضوابط التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية.وتضمنت التعديلات، أن تكون الارض مملوكة للشركة المقترضة او صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة.هذا مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات لكل مرحلةمن مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي، ويقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات واقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وفتح خساب جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك.كما يتم إضافة بند جديد يتضمن السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية وبيعها.