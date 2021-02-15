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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بحوث البترول» ينتهي من تدريب كيميائيين «جابكو» بالمعامل المركزية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:17 م
لدكتور ياسر مصطفى،
لدكتور ياسر مصطفى،
سيد ابراهيم
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أعلن معهد بحوث البترول المصري انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي، لعدد 9 متدربين من كيميائيين بشركة بترول خليج السويس "جابكو" والتي استمرت على مدار أسبوع في مجال تحاليل زيوت التزييت "lubricating oil analysis، تم التدريب على أحدث التقنيات العملية في هذا المجال بالمعامل المركزية للخدمات، مع الأخذ في الإعتبار التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين معهد بحوث البترول وشركة مهارات الزيت والغاز (OGS)، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية المنوط بها تقديم الدعم التدريبي من خلال البرامج التدريبية والاستشارات الفنية.

وذلك فى إطار الإهتمام بالجانب العملي لإثراء البرامج التدريبية، بما يمتلكه المعهد من بنية تحتية متمثلة في أحدث الأجهزة والمعامل الحاصلة على شهادات الجودة المعتمدة عالميا، وجيل متناغم من أساتذة ومهندسيين وفنيين ذو خبره عاليه.

وأوضح الدكتور ياسر مصطفى، مدير المعهد، أن هذا التعاون يعد ترجمة فعلية لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتطوير وتحديث القطاع من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة، والعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول، موضحا أن هذه البرامج تتبنى أساليب غير نمطية في التدريب والتأهيل تواكب مستحدثات الصناعة البترولية.

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