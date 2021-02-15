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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مد أجل الحكم علي 20 سمسار أعضاء بشرية لـ 21 مارس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:17 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، مد أجل الحكم علي عصابة للاتجار في البشر بالأزبكية، لجلسة 21 مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعصوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر تامر حماد، وهاني شحاتة.

كشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا الي جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في اشخاص طبيعيين بمختلف الصور،

وارتكبوا سلوكا غير مشروع لاستقبال المجني عليهم "م. م. ح،ح. م. ق.ا، م. ا. ك.، ع.ر. س. ع، س. س.ع، ك. م. ش، م. ج. ح، م. ح. ا" وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الأول حتي الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

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