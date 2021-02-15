أغرب رحالة مصرى.. «العمدة» يجوب محافظات الجمهورية على ظهر حمار

بهاء العمدة شاب في أواخر العشرينات من عمره، تحديدًا 29 عاما، وُلِد في محافظة سوهاج، قرر الإقدام على فكرة ترويجية وتثقيفية غريبة بعض الشيء، فالعمدة، قرر السفر من الجيزة لمحافظة أسوان على ظهر حمار، للتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة والخاصة بكل قرية.وعلى الرغم من أن الفكرة عجيبة، إلا أنها نالت إعجاب روّاد السوشيال ميديا، وتفاعلوا معه سواء بالدعم أو السخرية تارة أخرى.بدأ بهاء العمدة رحلته من شارع فيصل يوم 6 فبراير ووصل يوم الأحد 14 فبراير للمنيا، ويسافر يوميًا حوالي 25 كيلو فقط للتخفيف عن الحمار.ويحاول "العمدة" في رحلته أن يتعرف على أسباب تسمية المدن والقرى ويتحدث مع سكانها ويظل معهم لفترة ويسألهم عن العادات الخاصة بالزواج ومراسم العزاء وغيرها من الأمور، يروي العمدة لـ"الدستور": "على الرغم من المشقة التي تقابلني كل مرة، إلا أنني سعيد بكل حاجة اتعلمتها لحد دلوقتي".كل بلد تطأها قدمه يخرج منها في بث مباشر، ليشارك الناس بكل لحظة وكل شىء قابله في رحلته الطويلة، يكمل حديثه: "أنا كل مكان بروحه أول ما الناس تقول اتفضل حتى لو عزومة مركبية بتفضل، عشان أعرف أكتر وأكتر عنهم".وعن الصعوبات التي واجهته إلى الآن أثناء رحلته بـ"الحمار"، عندما وصل إلى المنطقة بين ببا والفشن بمحافظة بنى سويف، حيث منعه بعض الأهالى من المبيت بالطريق"، وعن سبب استخدامه الحمار كوسيلة تنقل، أكد أنه يليق على الأماكن التي يخطو بها، وهي الوسيلة الرسمية لأصحاب هذه القرى، متابعًا: "ارتدي جلبابًا وأركب حمارًا، فهعرف أتعرف على كل حاجة عايزها من المكان اللي أنا فيه، ببقي شبه الناس ومنهم، إنما لو راكب عربية هطير بيها مش هعرف أفهم أي حاجة".