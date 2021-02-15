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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة 21 شخصا في مشاجرة العاملين بـ «مولي السراج والدمياطي»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:14 م
براءة العاملين
براءة العاملين
حسام التمساح
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قضت محكمة جنح مدينة نصر ببراءة 21 شخصا في اتهامهم بالتشاجر وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف بين العاملين بالسراج مول، والعاملين في مول الدمياطي.

حضر عن المتهمين المستشار عاصم قنديل، ودفع ببطلان التحريات وشيوع الاتهام وانتفاء الركن المادي، وطالب ببراءة المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة عقب نشوب مشاجرة بين العاملين بالسراج مول، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وآخرين بمول الدمياطي، واستخدم المتهمون في الواقعة زجاجات المولوتوف.

وتبين من التحريات إتلاف العديد من السيارات وإصابة آخرين، فيما تمكنت الشرطة وقوات الأمن المركزي من السيطرة علي المشاجرة وفض الاشتباك والقبض على المتهمين. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، حيث أمرت نيابة مدينة نصر وقتها بحبس المتهمتين وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

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