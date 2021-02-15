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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 3600 كيلو سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:13 م
ضبط 3600 كيلو سمك
ضبط 3600 كيلو سمك
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود المبذولة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق وتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية.

حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري حملات مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت عن، تحرير عدد 3 محاضر تموينية عباره عن 300 كرتونة بطاطس مقلية في 12 كيس بإجمالى عدد 3600 مجهولة المصدر، تحرير محضر مخبز سياحى غير معلن عن أسعار البيع بناحية كفر الدوار، وضبط أحد محلات المواد الغذائية لحيازتة وعرضة عدد 369 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الادمى،وضبط أحد محلات لحيازتة وعرضه 90 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وضبط أحد محلات الملابس الجاهزة لعمل اوكازيون دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وضبط عدد 2 محل مواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار السلع المعروضة بناحية المحمودية.

كما تم ضبط كمية 1 طن سكر تمويني وكذلك 10 كرتونة زيت طعام تمويني تم تجميعه في أحد المخازن بغرض بيعه في السوق السوداء، ضبط عدد 10 جركن زيت طعام زنه الجركن 20 كجم مجهولة المصدر غير مدون عليها علامات تجارية، وتحرير عدد 2 محضر غلق لأصحاب مستودعات غاز لغلقهم المستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحرير 4 محاضر غلق لأصحاب محلات تموينية لغلقهم المحلات أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحرير 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفةمن المحلات التجارية بناحية كوم حمادة.

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