حريق يدمر قرية بدائية لأقلية عرقية في الصين

دمر حريق قرية عمرها 400 عام تنتمي إلى أقلية الباروق العرقية في الصين، لكن لم يصب أي شخص في الحريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.وقالت التقارير إنه من بين 105 أكواخ تقليدية من القش موجودة في قرية ونجدينج، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من حدود الصين مع ميانمار، بقيت أربعة أكواخ فقط قائمة.وتعيش أقلية الباروق العرقية في المقام الأول في مقاطعات شيمينج وكانجيوان ومينجليان في مقاطعة يونان، وفقا لتعداد عام 2000، يبلغ عدد أبناء الأقلية ما يقرب من 400 ألف شخص.وكانت الأكواخ التقليدية مصنوعة من الخشب والخيزران والقش ومع ذلك، كانت نحو 12 أسرة فقط لا تزال تعيش في الأكواخ.