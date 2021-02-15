ضبط 72 قضية غش تجاري وحيازة سلع مجهولة المصدر بالجيزة

شن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، والمتورطين في حيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وسلع مغشوشة.و أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بالجيزة، عن تحرير 72 قضية غش تجاري، وحيازة مواد غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لإصدار قرار من النيابة العامة بشأن التصرف بها، عقب مباشرة التحقيق.