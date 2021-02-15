تسيير 12 رحلة بالون طائر بالأقصر اليوم

شهد مهبط البالون الطائر بمطار الأقصر الدولي، اليوم الإثنين، انطلاق 12 رحلة بالون نقلت حوالي 240 راكبا بمختلف الجنسيات، في إطار حرص مسئولي محافظة الأقصر على زيادة تنشيط سياحة البالون الطائر، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.وتشهد سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر خلال الفترة الحالية، انخفاضا ملحوظا في رحلات البالون رغم تطبيق شركات البالون جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المستمرة، فضلا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة رحلات البالون قبل وبعد الإقلاع.وكان مطار الأقصر الدولي قد حصل، خلال الفترة الماضية، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الأعلى للمطارات.