محافظ بورسعيد: مصر منارة الإسلام المعتدل والعمود الفقري للدول الإسلامية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مصر هي منارة الإسلام المعتدل والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأنها منارة الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، مرحبا بجميع المشاركين من مختلف الدولة، مؤكدا على فخره واعتزاز بإقامة تلك الحدث الكبير ببورسعيد والتي ستظل دائما وأبدا جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات والدورات على أرضها.جاء ذلك في كلمة محافظ بورسعيد، خلال كلمته بحفل افتتاح مسابقة القرآن الكريم الرابعة، بحضور الدكتورة ياسمين الحصري، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، وفيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والشباب والرياضة والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفيلم تسجيلي عن قصة حياة الشيخ محمود خليل الحصري، أعقبه فقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى.يشارك في المسابقة 21 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون في حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، والابتهال والإنشاد الديني والأصوات الحسنة.