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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات الأكراد في تركيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:11 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الاثنين، عن اعتقال السلطات التركية ما لا يقل عن 24 شخصًا، بمن فيهم أعضاء ومسؤولون تنفيذيون بحزب الشعوب الديمقراطي، خلال مداهمات نفذتها في خمس محافظات هي، شرناق، وأغري، وشانلي أورفا، وإيلازيغ وديار بكر، وكان من بين المعتقلين مواطن أرسل أموالًا إلى شقيقه المعتقل بالسجون التركية.

وقالت وكالة ميزوبوتاميا التركية، أن الشرطة التركية اعتقلت 13 شخصًا في عدة مداهمات للمنازل بمقاطة دوغوبيازيت بمدينة أغري التركية، وكان من بين المعتقلين عضو حزب الشعوب الديمقراطي، طلخا قايا، ومدير الحزب بالمقاطعة، أحمد ياشميش، وممثل جمعية تضامن عائلات السجناء، جميل كوتش، وعضو مجلس البلدية رحيم جونان.

وفي ديار بكر، اقتحمت الشرطة منزل مواطن يدعى ميكائيل يامان بسبب إرساله أموالًا إلى شقيقه المعتقل. وعلم أنه احتُجز في نطاق التحقيق بتهمة تمويل منظمة إرهابية.

وفي مدينة شرناق، اعتقلت الشرطة إداريين بحزب الشعوب الديمقراطي، خلال مداهمة لمنازلهم، وبلغ عدد المعتقلين من المحافظة 10 أشخاص، وذكرت مصادر داخل مديرية الأمن أن العدد قابل للزيادة.

وفي مدينة إلازيغ، اعتقلت الشرطة الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في كاراكوتشان فيسي ساريتاغ، بعد مداهمة منزله، وجرى نقله إلى قسم شرطة إلازيغ دون الإفصاح عن سبب اعتقاله.

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