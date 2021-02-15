البرلمان يوافق على مجموع مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:10 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتقرر تأجيل التصويت النهائي عليها لجلسة الغد.
وناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ على مدار يومين كاملين، حيث بلغ عدد المواد 292 مادة.
وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.
وناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ على مدار يومين كاملين، حيث بلغ عدد المواد 292 مادة.
وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.