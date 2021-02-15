البرلمان يوافق على مجموع مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتقرر تأجيل التصويت النهائي عليها لجلسة الغد.وناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ على مدار يومين كاملين، حيث بلغ عدد المواد 292 مادة.وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.